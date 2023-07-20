В Киевской городской клинической больнице №4 при странных обстоятельствах скончался боец ​​95 ОДШБр с позывным “Физрук”. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из побратимов защитника.

Как стало известно, Вадим был доставлен на лечение в больницу №4 в Соломенском районе Киева 30 июня. По пока неустановленным причинам охрана медучреждения избила его и бросила на улице.

Есть предположения, что у военного мог произойти приступ ПТСР. По словам медиков, пациент был пьян, агрессивен, бился головой о стену.

По словам друзей военного, после избиения он в тяжелом состоянии провел на улице четыре часа. Поскольку на призывы помочь раненому врачи не откликнулись, друзья вызвали бригаду скорой из другого медучреждения.

Но вскоре Вадима все же занесли в помещение больницы №4. Но вместо того, чтобы отправить в отделение реанимации, просто привязали его к постели. Через 16 часов врачи официально сообщили о “внезапной смерти”.

— Я сидела в этой больнице ночью и смотрела на отца, которым рыдал в коридоре, говоря, что Вадим не погиб под Марьинкой, а погиб здесь, в Киеве. Погиб ужасной смертью, — написала подруга военного.

В полиции Киева сообщили, что выясняются обстоятельства гибели 31-летнего военного в медицинском учреждении, где он находился в лечении последние несколько недель.

Версия полиции существенно отличается от той, которую рассказали близкие Вадима.

— 16 июля в 23.50 друг погибшего, который проходил лечение с ним в одной палате, обнаружил последнего на улице на территории больницы в возбужденном и неадекватном состоянии, — говорится в сообщении.

После того как об этом известили работников муниципальной охраны медучреждения, они вместе с медиками отправили мужчину в палату, позже перевели в реанимацию. На следующий день, 17 июля, врачи констатировали смерть военного.

Сообщается, что на место прибыла следственно-оперативная группа, которая опросила персонал больницы, забрала видео с камер внешнего наблюдения, а также нагрудных бодикамер работников охраны. Было осмотрено также бомбоубежище, куда вечером заходил военный.

Открыты два уголовных производства: по ч. 1 ст. 115 УК – умышленное убийство и ч. 1 ст. 140 УК – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим персоналом. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти.

Известно, что Вадим родом из Житомира. На защиту Украины встал с первых дней полномасштабного вторжения ушел на фронт добровольцем. Был высококлассным специалистом по разведке с помощью БПЛА.

Фото: Facebook