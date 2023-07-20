У Київській міській клінічній лікарні №4 за дивних обставин помер боєць 95 ОДШБр із позивним “Фізрук”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив один із побратимів захисника.

Як стало відомо, Вадима доправили на лікування в лікарню №4 у Солом’янському районі Києва 30 червня. З поки що невстановлених причин охорона медзакладу побила його і кинула на вулиці.

Є припущення, що у військового міг статися напад ПТСР. За словами медиків, пацієнт був п’яний, агресивний, бився головою об стіну.

За словами друзів військового, після побиття він у важкому стані провів на вулиці чотири години. Оскільки на заклики допомогти пораненому лікарі не відгукнулися, друзі викликали бригаду швидкої з іншого медзакладу.

Але невдовзі Вадима все ж занесли до приміщення лікарні №4. Але замість того, щоб відправити у відділення реанімації, просто прив’язали його до ліжка.Через 16 годин лікарі офіційно повідомили про “раптову смерть”.

– Я сиділа в цій лікарні вночі й дивилася на батька, яким ридав у коридорі, кажучи, що Вадим не загинув під Мар’їнкою, а загинув тут, у Києві. Загинув жахливою смертю, – написала подруга військового.

У поліції Києва повідомили, що з’ясовують обставини загибелі 31-річного військового в медичному закладі, де він перебував на лікуванні останні кілька тижнів.

Версія поліції суттєво відрізняється від тієї, яку розповіли близькі Вадима.

– 16 липня о 23.50 друг загиблого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив останнього на вулиці на території лікарні в збудженому та неадекватному стані, – йдеться в повідомленні.

Після того як про це сповістили працівників муніципальної охорони медустанови, вони разом із медиками відправили чоловіка до палати, пізніше перевели до реанімації. Наступного дня, 17 липня, лікарі констатували смерть військового.

Повідомляється, що на місце прибула слідчо-оперативна група, яка опитала персонал лікарні, забрала відео з камер зовнішнього спостереження, а також нагрудних бодікамер працівників охорони. Було оглянуто також бомбосховище, куди ввечері заходив військовий.

Відкрито два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 115 КК – умисне вбивство та ч. 1 ст. 140 КК – неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним персоналом. Буде проведено судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті.

Відомо, що Вадим родом із Житомира. На захист України став із перших днів повномасштабного вторгнення, пішов на фронт добровольцем. Був висококласним фахівцем із розвідки за допомогою БПЛА.

Фото: Facebook