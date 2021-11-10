​​Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине продолжает увеличиваться. В некоторых областях медицинские учреждения переполнены Covid-пациентами, из-за этого на всех не хватает кислорода.

Волонтер Александра Тишейкина из Одессы рассказала о буднях коронавирусной больницы в своих социальных сетях.

— Страшно, когда старики отказываются дышать. Потому что “я слепая и глухая, и я не хочу жить, дайте мне уйти”,”мне 87 лет, я пожил, не трогайте меня”. Когда в приступах срывают канюлю, и надо сидеть, как с маленькими, всю ночь, чтобы поправлять маску и не дать ей съехать набок, — говорит она.

Также женщина рассказала о случае, когда человек отказывался госпитализироваться. Сначала 76-летний мужчина с сатурацией 67 и 120 кг веса не выходил из дома и отказывался ехать в больницу.

В то же время дочь долго не могла его уговорить, а через два дня борьбы, консультаций, поиска медсестры позвонила и попросила госпитализировать. Волонтер нашла место и сотрудников ГСЧС, чтобы вынесли больного, в два часа ночи приехала скорая помощь, но мужчина умер в машине, не доехав до больницы.

— Страшно, когда женщина после инсульта, 80 лет, сатурация на уровне 75, через два дня даже на 10 литров концентратора — 67. Отказ от госпитализации. Три дня сын уговаривает ее, на четвертый после согласия — она уже не транспортабельна. “Саша, что мне делать, она уходит”, и хрипы на заднем фоне. Говорю: “Просто возьмите ее за руку и будьте с ней, погладьте и скажите, как вы ее любите”. Спустя два часа: “Саша, мама ушла”. И слезы взрослого мужчины, навзрыд, — рассказала волонтер.

По словам Тишейкиной, в Украине снова началась история весны 2021 года, когда больных с низкой сатурацией выписывали с Covid-стационаров, чтобы освободить койки с кислородом для новых пациентов.

По состоянию на 10 ноября в Одесской области зафиксировали 1 572 новых случая коронавируса. За сутки умерли 28 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине зарегистрировали в Днепропетровской (1 792), Харьковской (1 719), Полтавской (1 591), Одесской (1 516) областях и г. Киев (1 740).

Источник: Александра Тишейкина