​​Рівень захворюваності на коронавірус в Україні продовжує збільшуватися. У деяких областях медичні заклади переповнені Covid-пацієнтами, через це на всіх не вистачає кисню.

Волонтерка Олександра Тишейкіна з Одеси розповіла про будні коронавірусної лікарні у своїх соціальних мережах.

– Страшно, коли люди похилого віку відмовляються дихати. Тому що “я сліпа і глуха, і я не хочу жити, і дайте мені піти”, “мені 87 років, я пожив, не чіпайте мене”. Коли в нападах зривають канюлю, і треба сидіти, як із маленькими, всю ніч, щоб поправляти маску і не дати їй з’їхати набік, – каже вона.

Також жінка розповіла про випадок, коли людина відмовлявся госпіталізуватися. Спочатку 76-річний чоловік із сатурацією 67 і 120 кг ваги не виходив із дому і відмовлявся їхати до лікарні.

Водночас донька довго не могла його вмовити, а через два дні боротьби, консультацій, пошуку медсестри зателефонувала і попросила госпіталізувати. Волонтерка знайшла місце і співробітників ДСНС, щоб винесли хворого, о другій годині ночі приїхала швидка, але чоловік помер в машині, не доїхавши до лікарні.

– Страшно, коли жінка після інсульту, 80 років, сатурація на рівні 75, через два дні навіть на 10 літрів концентратора — 67. Відмова від госпіталізації. Три дні син умовляє її, на четвертий після згоди — вона вже не транспортабельна. “Сашо, що мені робити, вона йде”, і хрипи на задньому фоні. Кажу: “Просто візьміть її за руку і будьте з нею, погладьте та скажіть, як ви її любите”. За дві години: “Сашо, мама пішла”. І сльози дорослого чоловіка, навзрид, — розповіла волонтер.

За словами Тишейкіної, в Україні знову почалася історія весни 2021 року, коли хворих з низькою сатурацією виписували з Covid-стаціонарів, щоб звільнити ліжка з киснем для нових пацієнтів.

Станом на 10 листопада в Одеській області зафіксували 1 572 нових випадки коронавірусу. За добу померли 28 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків в Україні зареєстрували у Дніпропетровській (1 792), Харківській (1 719), Полтавській (1 591), Одеській (1 516) областях і м. Київ (1 740).

Джерело: Олександра Тишейкіна