Профессор кафедры нутриентов Колледжа прикладных медицинских наук Криста Варади в комментарии популярному онлайн-изданию Великобритании дала два простых совета тем, кто хочет наслаждаться вкусной едой и при этом не набирать лишний вес.

Профессор сослалась на результаты исследования ученых Иллинойского университета в Чикаго, которые открыли для людей с жировой болезнью печени ключевой способ улучшить свое здоровье.

Ученые обнаружили, что у людей, которые чередовали обычное питание с разгрузочными днями наряду с частыми физическими упражнениями, наблюдалась повышенная чувствительность к инсулину и снижение веса и жира в печени.

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— Когда мы сравнили результаты наших исследований, то ясно увидели, что самые эффективные пациенты были в группе, которая придерживалась диеты с чередованием дней натощак и занималась спортом пять дней в неделю, — отметила профессор.

По ее словам, у участников, которые только сидели на диете или только занимались спортом, не было таких же улучшений.

В трехмесячном исследовании приняли участие 80 человек, страдающих неалкогольной жировой болезнью.

Участники были случайным образом распределены в одну из четырех групп:

группа голодания через день;

группа аэробных упражнений;

объединенная группа;

контрольная группа.

По словам Кристы Варади, помимо улучшения метаболических показателей в ходе испытания, не было отмечено никаких серьезных событий, связанных с безопасностью, в течение 12-недельного исследования.

Источник: Express