Професор кафедри нутрієнтів Коледжу прикладних медичних наук Кріста Вараді в коментарі популярному онлайн-виданню Великої Британії дала дві прості поради тим, хто хоче насолоджуватися смачною їжею і при цьому не набирати зайву вагу.

Професор послалася на результати дослідження вчених Іллінойського університету в Чикаго, які відкрили для людей з жировою хворобою печінки ключовий спосіб поліпшити своє здоров’я.

Вчені виявили, що у людей, які чергували звичайне харчування з розвантажувальними днями поряд з частими фізичними вправами, спостерігалася підвищена чутливість до інсуліну і зниження ваги і жиру в печінці.

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– Коли ми порівняли результати наших досліджень, то ясно побачили, що найефективніші пацієнти були в групі, яка дотримувалася дієти з чергуванням днів натщесерце і займалася спортом п’ять днів на тиждень, – зазначила професор.

За її словами, в учасників, які тільки сиділи на дієті або тільки займалися спортом, не було таких самих поліпшень.

У тримісячному дослідженні взяли участь 80 осіб, які страждають на неалкогольну жирову хворобою.

Учасники були випадковим чином розподілені в одну з чотирьох груп:

група голодування через день;

група аеробних вправ;

об’єднана група;

контрольна група.

За словами Крісти Вараді, крім поліпшення метаболічних показників під час випробування, не було відзначено ніяких серйозних подій, пов’язаних з безпекою, протягом 12-тижневого дослідження.

Джерело: Express