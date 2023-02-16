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Як насолоджуватися смачною їжею і не набирати вагу: дві прості поради вчених

16 Лютого 2023, 10:27
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
бургер
Джерело: Pixabay

Професор кафедри нутрієнтів Коледжу прикладних медичних наук Кріста Вараді в коментарі популярному онлайн-виданню Великої Британії дала дві прості поради тим, хто хоче насолоджуватися смачною їжею і при цьому не набирати зайву вагу.

Професор послалася на результати дослідження вчених Іллінойського університету в Чикаго, які відкрили для людей з жировою хворобою печінки ключовий спосіб поліпшити своє здоров’я.

Вчені виявили, що у людей, які чергували звичайне харчування з розвантажувальними днями поряд з частими фізичними вправами, спостерігалася підвищена чутливість до інсуліну і зниження ваги і жиру в печінці.

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– Коли ми порівняли результати наших досліджень, то ясно побачили, що найефективніші пацієнти були в групі, яка дотримувалася дієти з чергуванням днів натщесерце і займалася спортом п’ять днів на тиждень, – зазначила професор.

За її словами, в учасників, які тільки сиділи на дієті або тільки займалися спортом, не було таких самих поліпшень.

У тримісячному дослідженні взяли участь 80 осіб, які страждають на неалкогольну жирову хворобою.

Учасники були випадковим чином розподілені в одну з чотирьох груп:

  • група голодування через день;
  • група аеробних вправ;
  • об’єднана група;
  • контрольна група.

За словами Крісти Вараді, крім поліпшення метаболічних показників під час випробування, не було відзначено ніяких серйозних подій, пов’язаних з безпекою, протягом 12-тижневого дослідження.

Джерело: Express

Теги
Наукові дослідження Ожиріння Схуднення
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