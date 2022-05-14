Как онкобольным получить помощь при переезде в другой регион

Война заставила многих украинцев покинуть свои дома и переехать в другие регионы страны. Это касается и онкобольных граждан.
В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что такие пациенты могут получить медицинскую помощь, независимо от места жительства или регистрации. В то же время гражданин может лечиться в медучреждении по месту нахождения бесплатно.
На что стоит обратить внимание перед переездом в другой регион:
- узнать в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77, в каких регионах работают заведения для онкобольных;
- выяснить, проводят ли там необходимые вам процедуры, график их работы;
- помнить, что онкоцентры могут перераспределять лекарства, закупаемые государством, между собой; если их нет в одном заведении, руководитель может обратиться к коллегам и попросить перераспределить остаток лекарства;
- знать, что кроме специфических дорогостоящих препаратов пациенты в стационаре обеспечиваются бесплатными лекарствами, которые есть в Национальном перечне;
- проверить, что именно оплачивает государство медицинским учреждениям в рамках Программы медицинских гарантий, чтобы точно знать свои права.
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Что покрывается:
- во время проведения ранней диагностики онкологии – консультации специалистов, обезболивание, расходные материалы;
- во время радио- или химиотерапии – лабораторные и инструментальные исследования, реабилитация, интенсивная терапия, обезболивание, лекарства из Нацперечня и препараты для лечения онкологии;
- во время проведения операций – консультации врача, лабораторные и инструментальные исследования, обезболивание и лекарства из Нацперечня и по государственным программам закупок;
- при подозрении на онкологию – диагностика, лабораторные анализы и инструментальные исследования.
Кроме того, программа медицинских гарантий покрывает паллиативную помощь – амбулаторную и стационарную.
В то же время, чтобы попасть на лечение в медучреждение в другом регионе, может потребоваться направление от вашего врача.
Источник: НСЗУ