Как онкобольным получить помощь при переезде в другой регион

Война заставила многих украинцев покинуть свои дома и переехать в другие регионы страны. Это касается и онкобольных граждан.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что такие пациенты могут получить медицинскую помощь, независимо от места жительства или регистрации. В то же время гражданин может лечиться в медучреждении по месту нахождения бесплатно.

На что стоит обратить внимание перед переездом в другой регион:

узнать в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77, в каких регионах работают заведения для онкобольных;

выяснить, проводят ли там необходимые вам процедуры, график их работы;

помнить, что онкоцентры могут перераспределять лекарства, закупаемые государством, между собой; если их нет в одном заведении, руководитель может обратиться к коллегам и попросить перераспределить остаток лекарства;

знать, что кроме специфических дорогостоящих препаратов пациенты в стационаре обеспечиваются бесплатными лекарствами, которые есть в Национальном перечне;

проверить, что именно оплачивает государство медицинским учреждениям в рамках Программы медицинских гарантий, чтобы точно знать свои права.

Что покрывается:

во время проведения ранней диагностики онкологии – консультации специалистов, обезболивание, расходные материалы;

во время радио- или химиотерапии – лабораторные и инструментальные исследования, реабилитация, интенсивная терапия, обезболивание, лекарства из Нацперечня и препараты для лечения онкологии;

во время проведения операций – консультации врача, лабораторные и инструментальные исследования, обезболивание и лекарства из Нацперечня и по государственным программам закупок;

при подозрении на онкологию – диагностика, лабораторные анализы и инструментальные исследования.

Кроме того, программа медицинских гарантий покрывает паллиативную помощь – амбулаторную и стационарную.

В то же время, чтобы попасть на лечение в медучреждение в другом регионе, может потребоваться направление от вашего врача.

Источник: НСЗУ