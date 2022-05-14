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Як онкохворим отримати допомогу під час переїзду до іншого регіону

14 Травня 2022, 14:48
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
онкологія,
Джерело: Depositphotos

Війна змусила багатьох українців полишити свої домівки та переїхати до інших регіонів країни. Це стосується й онкохворих громадян.

У Національній службі здоров’я України розповіли, що такі пацієнти можуть отримати медичну допомогу, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Водночас громадянин може лікуватися в медзакладі за місцем перебування безкоштовно.

На що варто звернути увагу перед переїздом до іншого регіону:

  • дізнатися в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77, у яких регіонах наразі працюють заклади для онкохворих;
  • з’ясувати, чи проводять там необхідні вам процедури, графік їхньої роботи;
  • пам’ятати, що онкоцентри можуть перерозподіляти ліки, які закуповує держава, між собою; якщо їх немає в одному закладі, керівник може звернутися до колег та попросити перерозподілити залишок ліків;
  • знати, що окрім специфічних дороговартісних препаратів, пацієнти у стаціонарі забезпечуються безоплатними ліками, які є у Національному переліку;
  • перевірити, що саме оплачує держава медичним закладам у межах Програми медичних гарантій, щоб точно знати свої права.
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Що покривається:

  • під час проведення ранньої діагностики онкології – консультації фахівців, знеболення, витратні матеріали;
  • під час радіо- або хіміотерапії – лабораторні та інструментальні дослідження, реабілітація, інтенсивна терапія, знеболення, ліки з Нацпереліку та препарати для лікування онкології;
  • під час проведення операцій – консультації лікаря, лабораторні та інструментальні дослідження, знеболення та ліки з Нацпереліку і за державними програмами закупівель;
  • під час підозри на онкологію – діагностика, лабораторні аналізи та інструментальні дослідження.

Крім того, програма медичних гарантій покриває паліативну допомогу – амбулаторну та стаціонарну.

Водночас, щоб потрапити на лікування у медзаклад в іншому регіоні, може знадобитися направлення від вашого лікаря.

Джерело: НСЗУ

Теги
МОЗ України, Онкологія
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