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Как украинцам подтвердить инвалидность в Польше

5 ноября 2022, 18:22
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
инвалидное кресло
Источник: Depositphotos

Польша помогает украинским беженцам с самого начала российской агрессии. Это относится и к людям с ограниченными возможностями.

Граждане Украины с инвалидностью имеют право на возмещение стоимости лекарств и протезов.

В Польше принимают решение об установлении инвалидности гражданам Украины по тем же правилам, что и полякам.

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Инвалидность в Польше подтверждает Муниципальная группа по подтверждению инвалидности.

Следовательно, чтобы подтвердить инвалидность, нужно предоставить в учреждение следующие документы:

  • украинскую справку об инвалидности
  • направление семейного врача (действительно 1 месяц)
  • документ, удостоверяющий личность
  • PESEL
  • заявление.

К этому перечню прилагается подтверждение места жительства в Польше и другие документы, которые имеются у человека и касаются истории его заболевания.

Если нужно подтвердить инвалидность у ребенка, то нужно предоставить удостоверение личности одного из родителей или опекунов.

Все указанные документы должны быть переведены на польский язык присяжным переводчиком.

Сначала комиссия рассматривает представленные документы (от двух до шести недель) и присылает приглашение с указанием даты и времени, когда нужно прийти лично с оригиналами всех документов.

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Если врачи подтвердят диагноз, то нужно ждать изготовления справки, которую пришлют заказным письмом.

Источник: InPoland

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