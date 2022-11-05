Польша помогает украинским беженцам с самого начала российской агрессии. Это относится и к людям с ограниченными возможностями.

Граждане Украины с инвалидностью имеют право на возмещение стоимости лекарств и протезов.

В Польше принимают решение об установлении инвалидности гражданам Украины по тем же правилам, что и полякам.

Сейчас смотрят

Инвалидность в Польше подтверждает Муниципальная группа по подтверждению инвалидности.

Следовательно, чтобы подтвердить инвалидность, нужно предоставить в учреждение следующие документы:

украинскую справку об инвалидности

направление семейного врача (действительно 1 месяц)

документ, удостоверяющий личность

PESEL

заявление.

К этому перечню прилагается подтверждение места жительства в Польше и другие документы, которые имеются у человека и касаются истории его заболевания.

Если нужно подтвердить инвалидность у ребенка, то нужно предоставить удостоверение личности одного из родителей или опекунов.

Все указанные документы должны быть переведены на польский язык присяжным переводчиком.

Сначала комиссия рассматривает представленные документы (от двух до шести недель) и присылает приглашение с указанием даты и времени, когда нужно прийти лично с оригиналами всех документов.

Если врачи подтвердят диагноз, то нужно ждать изготовления справки, которую пришлют заказным письмом.

Источник: InPoland