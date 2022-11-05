Польща допомагає українським біженцям з самого початку російської агресії. Це стосується і людей з обмеженими можливостями.
Громадянам України з інвалідністю мають право на відшкодування вартості ліків та протезів.
У Польщі ухвалюють рішення про встановлення інвалідності громадянам України за тими ж правилами, що й полякам.
Інвалідність у Польщі підтверджує Муніципальна група з питань засвідчення інвалідності.
Отже, щоб підтвердити інвалідність, потрібно надати до установи такі документи:
- українську довідку про інвалідність
- направлення сімейного лікаря (дійсне 1 місяць)
- документ, що засвідчує особу
- PESEL
- заяву.
До цього переліку додається засвідчення місця проживання у Польщі і інші документи, які є людини, що стосуються історії хвороби.
Якщо потрібно підтвердити інвалідність у дитини, то потрібно надати ще й посвідчення особи одного з батьків чи опікунів.
Всі вказані документи мають бути перекладені польскою мовою присяжним перекладачем.
Спочатку комісія розглядає подані документи (від двох до шести тижнів) і надсилає запрошення із зазначенням дати та часу, коли потрібно прийти особисто з оригіналами всіх документів.
Якщо лікарі підтвердять діагноз, то потрібно чекати виготовлення довідки, яку надішлють рекомендованим листом.
Джерело: InPoland