Польща допомагає українським біженцям з самого початку російської агресії. Це стосується і людей з обмеженими можливостями.

Громадянам України з інвалідністю мають право на відшкодування вартості ліків та протезів.

У Польщі ухвалюють рішення про встановлення інвалідності громадянам України за тими ж правилами, що й полякам.

Зараз дивляться

Інвалідність у Польщі підтверджує Муніципальна група з питань засвідчення інвалідності.

Отже, щоб підтвердити інвалідність, потрібно надати до установи такі документи:

українську довідку про інвалідність

направлення сімейного лікаря (дійсне 1 місяць)

документ, що засвідчує особу

PESEL

заяву.

До цього переліку додається засвідчення місця проживання у Польщі і інші документи, які є людини, що стосуються історії хвороби.

Якщо потрібно підтвердити інвалідність у дитини, то потрібно надати ще й посвідчення особи одного з батьків чи опікунів.

Всі вказані документи мають бути перекладені польскою мовою присяжним перекладачем.

Спочатку комісія розглядає подані документи (від двох до шести тижнів) і надсилає запрошення із зазначенням дати та часу, коли потрібно прийти особисто з оригіналами всіх документів.

Якщо лікарі підтвердять діагноз, то потрібно чекати виготовлення довідки, яку надішлють рекомендованим листом.

Джерело: InPoland