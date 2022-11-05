Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Як українцям підтвердити інвалідність в Польщі

5 Листопада 2022, 18:22
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
инвалидное кресло
Джерело: Depositphotos

Польща допомагає українським біженцям з самого початку російської агресії.  Це стосується і людей з обмеженими можливостями.

Громадянам України з інвалідністю мають право на відшкодування вартості ліків та протезів.

У Польщі ухвалюють рішення про встановлення інвалідності громадянам України за тими ж правилами, що й полякам.

Зараз дивляться

Інвалідність у Польщі підтверджує Муніципальна група з питань засвідчення інвалідності.

Отже, щоб підтвердити інвалідність, потрібно надати до установи такі документи:

  • українську довідку про інвалідність
  • направлення сімейного лікаря (дійсне 1 місяць)
  • документ, що засвідчує особу
  • PESEL
  • заяву.

До цього переліку додається засвідчення місця проживання у Польщі і інші документи, які є людини, що стосуються історії хвороби.

Якщо потрібно підтвердити інвалідність у дитини, то потрібно надати ще й посвідчення особи одного з батьків чи опікунів.

Всі вказані документи мають бути перекладені польскою мовою присяжним перекладачем.

Спочатку комісія розглядає подані документи (від двох до шести тижнів) і надсилає запрошення із зазначенням дати та часу, коли потрібно прийти особисто з оригіналами всіх документів.

Читайте також:
медикиОнкологія, гепатити, туберкульоз: як важкохворим українцям у Польщі отримати медичну допомогу

Якщо лікарі підтвердять діагноз, то потрібно чекати виготовлення довідки, яку надішлють рекомендованим листом.

Джерело: InPoland

Теги
Польша
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь