На конец 2022 года население Украины составляло около 31,4 млн человек, из которых около 1,15 млн находится на временно оккупированных территориях.

Это следует из отчета Украинского центра здравоохранения (УЦЗ) по итогам исследования о работе системы здравоохранения после начала полномасштабного вторжения РФ.

— Война вызвала беспрецедентный миграционный кризис и масштабные перемещения населения внутри страны. По оценкам УЦЗ, по состоянию на конец 2022 года население Украины составляло около 31,4 млн человек. Из них 1,15 млн человек проживают на временно оккупированных Россией территориях, захваченных после начала вторжения, — говорится в отчете.

По данным экспертов УЦЗ, за год после начала полномасштабного вторжения система амбулаторной и специализированной медпомощи полностью восстановилась, чего нельзя сказать о системе первичной медицинской помощи.

— Потребление медицинских услуг на разных уровнях снизилось в первые месяцы после вторжения. Однако амбулаторная и специализированная медицинская помощь постепенно восстановилась до довоенных показателей в течение 2022 года. Первичная медицинская помощь не восстановилась и нуждается в поддержке, — подчеркнули эксперты центра.

Напомним, при Министерстве обороны образована спецгруппа, которая будет фиксировать проблемы и помогать с их решением. Группу возглавила Юлия Паевская, известная под позывным Тайра.