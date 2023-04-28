На кінець 2022 року населення України становило близько 31,4 млн осіб, з яких близько 1,15 млн перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Це випливає зі звіту Українського центру охорони здоров’я (УЦОЗ) за підсумками дослідження про роботу системи охорони здоров’я після початку повномасштабного вторгнення РФ.

– Війна спричинила безпрецедентну міграційну кризу та масштабні переміщення населення всередині країни. За оцінками УЦОЗ, станом на кінець 2022 року населення України становило близько 31,4 млн осіб. З них 1,15 млн осіб мешкають на тимчасово окупованих Росією територіях, захоплених після початку вторгнення, – йдеться у звіті.

За даними експертів УЦОЗ, за рік після початку повномасштабного вторгнення система амбулаторної та спеціалізованої меддопомоги повністю відновилася, чого не можна сказати про систему первинної медичної допомоги.

– Споживання медичних послуг на різних рівнях знизилося в перші місяці після вторгнення. Однак амбулаторна та спеціалізована медична допомога поступово відновилася до довоєнних показників протягом 2022 року. Первинна медична допомога не відновилася і потребує підтримки, – підкреслили експерти центру.

Нагадаємо, при Міністерстві оборони утворена спецгрупа, яка буде фіксувати проблеми і допомагати з їх вирішенням. Групу очолила Юлія Паєвська, відома під позивним Тайра.