Новое исследование британских ученых выявило лекарства, которые есть практически в каждой домашней аптечке и с которым связывают самый высокий уровень смертности в стране.
Как выяснилось, антидепрессанты являются наиболее часто назначаемыми лекарствами, связанными со смертельным исходом. И среди них — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), которые используют, в частности, для лечения тревоги и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).
Хотя эти препараты считаются безопасными при правильной дозе, прием большего количества, чем предписано, может привести к токсичности.
Тяжелые признаки передозировки антидепрессантами:
- галлюцинации;
- затрудненное дыхание;
- судороги.
Бензодиазепин обычно назначают при тревоге, а также при судорогах и бессоннице из-за его седативного эффекта препарата. Передозировка может привести к спутанности сознания и ухудшению координации.
В черный список ученых также попал и популярный парацетамол. Слишком большое употребление этого лекарства может привести к печеночной недостаточности, которая может окончится летальным исходом.
Симптомы отравления парацетамолом могут включать желтуху, рвоту и неожиданное кровотечение.
Источник: Express