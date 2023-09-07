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Есть почти в каждой аптечке: ученые выявили смертельно опасные лекарства

7 сентября 2023, 10:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки
Источник: Pexels

Новое исследование британских ученых выявило лекарства, которые есть практически в каждой домашней аптечке и с которым связывают самый высокий уровень смертности в стране.

Как выяснилось, антидепрессанты являются наиболее часто назначаемыми лекарствами, связанными со смертельным исходом. И среди них — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), которые используют, в частности, для лечения тревоги и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

Хотя эти препараты считаются безопасными при правильной дозе, прием большего количества, чем предписано, может привести к токсичности.

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Тяжелые признаки передозировки антидепрессантами:

  • галлюцинации;
  • затрудненное дыхание;
  • судороги.

Бензодиазепин обычно назначают при тревоге, а также при судорогах и бессоннице из-за его седативного эффекта препарата. Передозировка может привести к спутанности сознания и ухудшению координации.

В черный список ученых также попал и популярный парацетамол. Слишком большое употребление этого лекарства может привести к печеночной недостаточности, которая может окончится летальным исходом.

Симптомы отравления парацетамолом могут включать желтуху, рвоту и неожиданное кровотечение.

Источник: Express

Теги
Ліки Наукові дослідження Смерть
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