Новое исследование британских ученых выявило лекарства, которые есть практически в каждой домашней аптечке и с которым связывают самый высокий уровень смертности в стране.

Как выяснилось, антидепрессанты являются наиболее часто назначаемыми лекарствами, связанными со смертельным исходом. И среди них — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), которые используют, в частности, для лечения тревоги и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

Хотя эти препараты считаются безопасными при правильной дозе, прием большего количества, чем предписано, может привести к токсичности.

Тяжелые признаки передозировки антидепрессантами:

галлюцинации;

затрудненное дыхание;

судороги.

Бензодиазепин обычно назначают при тревоге, а также при судорогах и бессоннице из-за его седативного эффекта препарата. Передозировка может привести к спутанности сознания и ухудшению координации.

В черный список ученых также попал и популярный парацетамол. Слишком большое употребление этого лекарства может привести к печеночной недостаточности, которая может окончится летальным исходом.

Симптомы отравления парацетамолом могут включать желтуху, рвоту и неожиданное кровотечение.

Источник: Express