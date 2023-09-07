Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Є майже в кожній аптечці: вчені виявили смертельно небезпечні ліки

7 Вересня 2023, 10:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Pexels

Нове дослідження британських учених виявило ліки, які є практично в кожній домашній аптечці і з якими пов’язують найвищий рівень смертності в країні.

Як з’ясувалося, антидепресанти є найбільш часто призначуваними ліками, пов’язаними зі смертельними наслідками. І серед них – селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), які використовують, зокрема, для лікування тривоги та обсесивно-компульсивного розладу (ОКР).

Хоча ці препарати вважаються безпечними за правильної дози, вживання більшої кількості, ніж передбачено, може призвести до інтоксикації.

Читайте також:
пацієнт, лікарняЩо робити онкохворим, якщо в лікарні закінчилися безоплатні ліки – роз’яснення МОЗ

Важкі ознаки передозування антидепресантами:

  • галюцинації;
  • утруднене дихання;
  • судоми.

Бензодіазепін зазвичай призначають у разі тривоги, а також при судомах і безсонні через седативний ефект препарату. Передозування може призвести до сплутаності свідомості та погіршення координації.

До чорного списку вчених також потрапив і популярний парацетамол. Занадто велике вживання цих ліків може призвести до печінкової недостатності, яка може закінчитися летальним результатом.

Можливі симптоми отруєння парацетамолом: жовтяниця, блювання і несподівана кровотеча.

Джерело: Express

Теги
Ліки Наукові дослідження Смерть
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь