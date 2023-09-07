Нове дослідження британських учених виявило ліки, які є практично в кожній домашній аптечці і з якими пов’язують найвищий рівень смертності в країні.

Як з’ясувалося, антидепресанти є найбільш часто призначуваними ліками, пов’язаними зі смертельними наслідками. І серед них – селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), які використовують, зокрема, для лікування тривоги та обсесивно-компульсивного розладу (ОКР).

Хоча ці препарати вважаються безпечними за правильної дози, вживання більшої кількості, ніж передбачено, може призвести до інтоксикації.

Важкі ознаки передозування антидепресантами:

галюцинації;

утруднене дихання;

судоми.

Бензодіазепін зазвичай призначають у разі тривоги, а також при судомах і безсонні через седативний ефект препарату. Передозування може призвести до сплутаності свідомості та погіршення координації.

До чорного списку вчених також потрапив і популярний парацетамол. Занадто велике вживання цих ліків може призвести до печінкової недостатності, яка може закінчитися летальним результатом.

Можливі симптоми отруєння парацетамолом: жовтяниця, блювання і несподівана кровотеча.

Джерело: Express