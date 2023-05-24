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Есть риск роста недиагностированных болезней: из-за войны украинцы стали меньше обращаться к врачам

24 мая 2023, 18:29
Валентина Андрейко журналіст
військові медики

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что из-за войны, в частности, из-за разрушения учреждений здравоохранения, проведения активных боевых действий по меньшей мере 30% украинцев стали меньше обращаться за оказанием медпомощи.

Поэтому есть риск получить рост количества недиагностированных или поздно диагностированных случаев неинфекционных заболеваний.

— Они будут труднее лечиться, протекать в более сложном формате, могут быть трудно управляемы. Но это все — отдаленные последствия, с которыми нам еще придется работать 5-10 лет после победы Украины, — считает Кузин.

Главный санитарный врач также напомнил, что в прифронтовых зонах функционирует несколько типов оказания медпомощи.

По его словам, сейчас там есть возможность разворачивать мобильные госпитали.

Кроме того организовано около 350 мобильных бригад, которые работают под эгидой ВОЗ, офиса ЮНИСЕФ, ОККУ. Если где-то разрушена райбольница, то мобильные бригады предоставляют людям базовый пакет медпомощи.

Укомплектованы и специализированные мобильные бригады, которые могут оказывать, например, диабетическую помощь. Их обеспечивают инсулинами, противодиабетическими препаратами, другими средствами.

— А экстренная медпомощь предоставляется независимо от ситуации с безопасностью, в любых условиях. Центры экстренной медпомощи работают даже под обстрелами, — заявил заместитель главы Минздрава.

Так что не стоит пренебрегать визитом к врачу, если в этом возникла потребность.

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Фото: Zelenskiy/Official

Источник
Укринформ
Теги
Война в Украине медична допомога МОЗ
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