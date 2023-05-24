Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що через війну, зокрема, через руйнування закладів охорони здоров’я та проведення активних бойових дій щонайменше 30% українців почали менше звертатися за наданням меддопомоги.

Отож, є ризик отримати зростання кількості недіагностованих або пізньодіагностованих випадків неінфекційних захворювань.

– Вони будуть важче лікуватися, перебігати у складнішому форматі, можуть бути важко керовані. Але це все – віддалені наслідки, з якими нам ще доведеться працювати 5-10 років після перемоги України, – вважає Кузін.

Головний санітарний лікар також нагадав, що у прифронтових зонах функціонує кілька типів надання меддопомоги.

За його словами, наразі там є можливість розгортати мобільні шпиталі.

Крім того організовано близько 350 мобільних бригад, які працюють під егідою ВООЗ, офісу ЮНІСЕФ, ТЧХУ. Якщо десь зруйнована райлікарня, то мобільні бригади надають людям базовий пакет меддопомоги.

Укомплектовані й спеціалізовані мобільні бригади, які можуть надавати, приміром, діабетичну допомогу. Їх забезпечують інсулінами, протидібетичними препаратами, іншими засобами.

– А екстрена меддопомога надається незалежно від безпекової ситуації, за будь-яких умов. Центри екстреної меддопомоги працюють навіть під обстрілами, – заявив заступник глави МОЗ.

Тож не варто нехтувати візитом до лікаря, якщо в цьому виникла потреба.

Фото: Zelenskiy/Official