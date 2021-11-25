На этой неделе Канада пополнила список стран, в которых официально разрешена вакцинация от коронавирусной инфекции детей в возрасте 5-11 лет. Прививки делают вакциной Pfizer.

Чтобы облегчить страх детей перед иглами, были приняты дополнительные меры. К примеру, на перегородках между кабинками для вакцинации разместили яркие наклейки с единорогами и хоккеистами. А в одном из пунктов есть даже собака, которую можно погладить.

— Назначения для детей в Квебеке резко возросли с тех пор, как правительство дало зеленый свет детской вакцинации. Это означает, что реакция населения действительно отличная, — отметил пресс-секретарь органов здравоохранения Монреаля Жан-Николя Обе.

Высоко оценил начало детской прививочной кампании и мэр Торонто Джон Тори. Он отметил, что тысячи детей города получат наилучшую защиту от Covid-19 в ближайшие недели.

Вчера, 24 ноября, мэр появился в одной из клиник вместе с Полкару, похожим на зеленого кенгуру персонажем из местного детского телешоу, чтобы объявить, что на данный момент зарегистрировано более 31 тыс. привитых детей.

Отметим, что в Канаде один из самых высоких показателей вакцинации в мире: более 85% людей в возрасте старше 12 лет получили обе дозы.

Министерство здравоохранения Канады в среду также одобрило использование однократной вакцины Johnson&Johnson для людей от 18 лет и старше.