На цьому тижні Канада поповнила список країн, в яких офіційно дозволена вакцинація від коронавірусної інфекції дітей віком 5-11 років. Щеплення роблять вакциною Pfizer.

Щоб полегшити страх дітей перед голками, були вжиті додаткові заходи. Наприклад, на перегородках між кабінками для вакцинації розмістили яскраві наклейки з єдинорогами та хокеїстами. А в одному з пунктів є навіть собака, яку можна погладити.

– Призначення для дітей в Квебеку різко зросли з тих пір, як уряд дав зелене світло дитячої вакцинації. Це означає, що реакція населення дійсно відмінна, – зазначив прес-секретар органів охорони здоров’я Монреаля Жан-Ніколя Оба.

Високо оцінив початок дитячої щепної кампанії і мер Торонто Джон Торі. Він зазначив, що тисячі дітей міста отримають найкращий захист від Covid-19 в найближчі тижні.

Вчора, 24 листопада, мер з’явився в одній з клінік разом з Полкару, схожим на зеленого кенгуру персонажем з місцевого дитячого телешоу, щоб оголосити, що наразі зареєстровано понад 31 тис. щеплених дітей.

Відзначимо, що в Канаді один з найвищих показників вакцинації в світі: більше 85% людей віком старше 12 років отримали обидві дози.

Міністерство охорони здоров’я Канади в середу також схвалило використання одноразової вакцини Johnson&Johnson для людей від 18 років і старше.