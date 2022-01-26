Два месяца без зарплаты. Так живут медики Киевской городской больницы скорой медицинской помощи. Они не получают доплат ни за работу в ночные смены, ни за дежурство по праздникам. Многие из них еще в прошлом году переболели коронавирусной инфекцией, но до сих пор ждут больничные. Поэтому медсестры и санитарки в отчаянии вышли на митинг.

Иванна — медсестра в больнице скорой помощи Киева. Из своих неполных 7 тыс. грн зарплаты получила всего 1 тыс., да и ту еще в декабре. За январь — вообще ничего.

— Я вчера покупала еду в кредит, — признается медицинская работница.

Ее поддерживают коллеги по несчастью, которые добавляют, что уже невмоготу терпеть обещания, что, мол, деньги будут завтра. Ждали два месяца, и наконец терпение лопнуло. Работники медучреждения вышли на пикет.

— Не то что зарплату, но и ночные и праздничные тоже не дают. Так за что же жить? — спрашивают возмущенные женщины.

Оздоровительных здесь ждут с лета. А больничных после перенесенного Covid-19 — почти год.

По словам хирурга больницы Николая Ивановича, коронавирусом переболели более 400 сотрудников. Однако руководство просит предоставить доказательства, что медицинские работники заразились именно от пациентов.

К работникам выходит руководство больницы. Как только возмущение утихает, глава больницы объясняет, что в этом году еще не заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины. Почему задолжали в прошлом году? Тоже кивает на НСЗУ.

По словам и.о. директора Киевской больницы скорой помощи Ивана Борисенко, общая задолженность по зарплате составила 12 млн 600 тыс. грн. Он жалуется, что к тому же и пациентов поубавилось. А НСЗУ не платит за воздух.

— В прошлом году НСЗУ выплатила больнице более 226 млн грн. Все, что должна была выплатить НСЗУ, она выплатила. А уровень зарплат и своевременность выплат — это уже зона ответственности руководителя медучреждения, — говорит заместитель председателя Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко.

Назначить новое руководство может только орган местного самоуправления, то есть Киевсовет, через открытый конкурс. Мнение коллектива при этом должны учесть.

Еще один вариант — обратиться в суд. Но, судя по реакции участниц митинга, они к такому варианту разрешения конфликта не готовы.