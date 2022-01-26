Два місяці без зарплати. Так живуть медики Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Вони не отримують доплат ані за роботу в нічні зміни, ані за чергування у свята. Чимало з них ще торік перехворіли на коронавірусну інфекцію, але й досі чекають на лікарняні. Тож медсестри й санітарки у відчаї вийшли на мітинг.

…Іванна – медсестра у лікарні швидкої допомоги Києва. Зі своїх неповних 7 тис. гривень зарплати отримала лише 1 тис., та й ту ще в грудні. За січень – взагалі нічого.

– Я вчора купувала їжу в кредит, – зізнається медична робітниця.

Її підтримують колеги по нещастю, які додають, що вже несила терпіти обіцянки, що, мовляв, гроші будуть завтра. Чекали два місяці, й нарешті терпець урвався. Працівники медзакладу вийшли на пікет.

– Не те що зарплату, а й нічні і святкові теж не дають. То за що ж жити? – питають обурені жінки.

Оздоровчих тут чекають від літа. А лікарняних після перенесеного Covid-19 – майже рік.

За словами хірурга лікарні Миколи Івановича, на коронавірус перехворіли більше 400 співробітників. Проте керівництво просить надати докази, що медичні працівники заразилися саме від пацієнтів.

До працівників виходить керівництво лікарні. Щойно обурення вщухає, очільник лікарні пояснює, що цьогоріч ще не уклали договори з Національною службою здоров’я України. Чому заборгували торік? Теж киває на НСЗУ.

За словами в.о. директора київської лікарні швидкої допомоги Івана Борисенка, загальна заборгованість по зарплаті склала 12 млн 600 тис. гривень. Він бідкається, що до того ж і пацієнтів поменшало. Адже, мовляв, НСЗУ не платить за повітря.

– Торік, НСЗУ виплатило лікарні понад 226 млн гривень. Все, що мала сплатити НСЗУ, вона сплатила. А рівень зарплат і своєчасність виплат, то вже зона відповідальності керівника медзакладу, – каже заступниця голови Національної служби здоров’я України Тетяна Бойко.

Призначити нове керівництво може лише орган місцевого самоврядування, тобто Київрада, через відкритий конкурс. Думку колективу при цьому мають врахувати.

Ще один варіант – звернутися до суду. Але, судячи з реакції учасниць мітингу, вони до такого варіанту розв’язання конфлікту не готові.