Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за время полномасштабного вторжения на территорию Украины РФ совершила 620 атак на медицинские учреждения, заявил директор Регионального европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге.

По его словам, ВОЗ должна срочно реагировать на эти многочисленные атаки. Среди других проблем, связанных с эскалацией войны, Клюге назвал вызовы, возникающие с наступлением зимы.

— Вызовы зимнего периода и эскалация боевых действий могут привести к значительному внутреннему перемещению, вероятно, двух-трех миллионов человек в самой Украине, а также очередному потоку беженцев в соседние страны. Следовательно, будет еще больше нагрузки на медицинские учреждения как в Украине, так и в странах, принимающих беженцев, – сказал он.

Кроме того, по словам Клюге, предположительно, будут обостряться проблемы психического здоровья.

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Ведь под потенциальным риском возникновения психических расстройств, включая тревогу, депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство находятся до 10 млн человек.

Источник: CNN

Фото: Луганская ОВА