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З початку війни РФ 620 разів атакувала українські лікарні – ВООЗ

14 Жовтня 2022, 17:51
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
рубежное больница

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що за час повномасшабного вторгнення на територію України РФ вчинила 620 атак на медичні заклади, заявив директор Регіонального європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

За його словами, ВООЗ має терміново реагувати на ці численні атаки. Серед інших проблем, пов’язаних з ескалацією війни, Клюге назвав виклики, які виникнуть з настанням зими.

– Виклики зимового періоду і ескалація бойових дій можуть призвести до значного внутрішнього переміщення, ймовірно, двох-трьох мільйонів людей у самій Україні, а також до чергового потоку біженців до сусідніх країн. Отже, буде ще більше навантаження на медичні заклади як в Україні, так і в країнах, що приймають біженців, – сказав він.

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Крім того, за словами Клюге, ймовірно, будуть загострюватися проблеми психічного здоров’я.

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Адже під потенційним ризиком виникнення психічних розладів, включаючи тривогу, депресію та посттравматичний стресовий розлад знаходяться до 10 млн людей.

Джерело: CNN

Фото: Луганская ОВА

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Війна в Україні
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