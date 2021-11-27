По состоянию на утро 27 ноября, за последние сутки в Украине зафиксировали 14 200 новых случаев коронавируса (из них детей – 1 296, медработников – 212). За все время пандемии 3 414 540 украинцев заболели Covid-19.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 3 305 человек, еще 568 человек умерли от осложнений заболевания, однако 22 946 граждан смогли преодолеть опасную болезнь.

За все время пандемии в Украине 3 414 540 граждан заболели коронавирусом, 84 717 человек умерли от заболевания, однако 2 899 967 украинцев смогли выздороветь.

С начала вакцинальной кампании привито 13 246 110 людей, из них получили одну дозу – 13 246 108 граждан, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 808 676 украинцев. Всего проведено 24 054 784 прививки.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза)

Киев – 1630/25376

Винницкая – 823/7072

Волынская – 596/5235

Днепропетровская – 866/16049

Донецкая – 1044/7336

Житомирская – 360/6650

Закарпатская – 414/3312

Запорожская – 635/8265

Ивано-Франковская – 274/6718

Киевская – 698/11148

Кировоградская – 180/4218

Луганская – 203/3355

Львовская – 745/15820

Николаевская – 490/5626

Одесская – 624/8282

Полтавская – 904/6574

Ровенская – 558/5428

Сумская – 365/6214

Тернопольская – 232/5156

Харьковская – 565/12286

Херсонская – 219/4086

Хмельницкая – 626/6950

Черкасская – 596/6470

Черновицкая – 172/4004

Черниговская – 381/6687