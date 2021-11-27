По состоянию на утро 27 ноября, за последние сутки в Украине зафиксировали 14 200 новых случаев коронавируса (из них детей – 1 296, медработников – 212). За все время пандемии 3 414 540 украинцев заболели Covid-19.
За минувшие сутки в больницы госпитализировали 3 305 человек, еще 568 человек умерли от осложнений заболевания, однако 22 946 граждан смогли преодолеть опасную болезнь.
За все время пандемии в Украине 3 414 540 граждан заболели коронавирусом, 84 717 человек умерли от заболевания, однако 2 899 967 украинцев смогли выздороветь.
С начала вакцинальной кампании привито 13 246 110 людей, из них получили одну дозу – 13 246 108 граждан, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 808 676 украинцев. Всего проведено 24 054 784 прививки.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза)
Киев – 1630/25376
Винницкая – 823/7072
Волынская – 596/5235
Днепропетровская – 866/16049
Донецкая – 1044/7336
Житомирская – 360/6650
Закарпатская – 414/3312
Запорожская – 635/8265
Ивано-Франковская – 274/6718
Киевская – 698/11148
Кировоградская – 180/4218
Луганская – 203/3355
Львовская – 745/15820
Николаевская – 490/5626
Одесская – 624/8282
Полтавская – 904/6574
Ровенская – 558/5428
Сумская – 365/6214
Тернопольская – 232/5156
Харьковская – 565/12286
Херсонская – 219/4086
Хмельницкая – 626/6950
Черкасская – 596/6470
Черновицкая – 172/4004
Черниговская – 381/6687