Станом на ранок 27 листопада, за останню добу в Україні зафіксували 14 200 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 1 296, медпрацівників – 212). За весь час пандемії 3 414 540 українців захворіли на Covid-19.
За минулу добу до лікарень госпіталізували 3 305 осіб, ще 568 людей померли від ускладнень захворювання, однак 22 946 громадян змогли подолати небезпечну хворобу.
За весь час пандемії в Україні 3 414 540 громадян захворіли на коронавірус, 84 717 людей померли від захворювання, проте 2 899 967 українців змогли одужати.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 громадян, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 українців. Загалом проведено 24 054 784 щеплення.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза)
Київ – 1630/25376
Вінницька – 823/7072
Волинська – 596/5235
Дніпропетровська – 866/16049
Донецька – 1044/7336
Житомирська – 360/6650
Закарпатська – 414/3312
Запорізька – 635/8265
Івано-Франківська – 274/6718
Київська – 698/11148
Кіровоградська – 180/4218
Луганська – 203/3355
Львівська – 745/15820
Миколаївська – 490/5626
Одеська – 624/8282
Полтавська – 904/6574
Рівненська – 558/5428
Сумська – 365/6214
Тернопільська – 232/5156
Харківська – 565/12286
Херсонська – 219/4086
Хмельницька – 626/6950
Черкаська – 596/6470
Чернівецька – 172/4004
Чернігівська – 381/6687