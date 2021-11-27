Станом на ранок 27 листопада, за останню добу в Україні зафіксували 14 200 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 1 296, медпрацівників – 212). За весь час пандемії 3 414 540 українців захворіли на Covid-19.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 3 305 осіб, ще 568 людей померли від ускладнень захворювання, однак 22 946 громадян змогли подолати небезпечну хворобу.

За весь час пандемії в Україні 3 414 540 громадян захворіли на коронавірус, 84 717 людей померли від захворювання, проте 2 899 967 українців змогли одужати.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 громадян, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 українців. Загалом проведено 24 054 784 щеплення.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза)

Київ – 1630/25376

Вінницька – 823/7072

Волинська – 596/5235

Дніпропетровська – 866/16049

Донецька – 1044/7336

Житомирська – 360/6650

Закарпатська – 414/3312

Запорізька – 635/8265

Івано-Франківська – 274/6718

Київська – 698/11148

Кіровоградська – 180/4218

Луганська – 203/3355

Львівська – 745/15820

Миколаївська – 490/5626

Одеська – 624/8282

Полтавська – 904/6574

Рівненська – 558/5428

Сумська – 365/6214

Тернопільська – 232/5156

Харківська – 565/12286

Херсонська – 219/4086

Хмельницька – 626/6950

Черкаська – 596/6470

Чернівецька – 172/4004

Чернігівська – 381/6687