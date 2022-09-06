Эксперты Министерства здравоохранения Украины возобновляют публикацию основных показателей по коронавирусной инфекции. Сегодня — данные за минувшую неделю (с 29 августа по 4 сентября).
Итак, за минувшие семь дней в Украине зафиксировано:
- 16 155 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них детей – 2 024, медработников – 377);
- 50 055 людей вакцинированы против Covid-19;
- 3 868 человек госпитализированы;
- 44 человека умерло;
- 7 964 человека выздоровело.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 5 072 533 человека;
- выздоровело — 4 935 472 человека;
- летальных исходов — 108 885;
- проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) – 31 663 994.
С начала вакцинальной кампании привито 16 038 746 человек, из них две дозы получили 15 295 160 человек, первую бустерную дозу – 2 009 824 человека, вторую бустерную дозу – 16 795 человек.
Важно! Около 744 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,3 млн – первую бустерную дозу.
Минздрав напоминает о необходимости защитить себя перед традиционным ростом числа случаев заболевания. Ведь вакцинация – это единственный эффективный способ уменьшить риски госпитализации и смерти вследствие коронавирусной болезни.