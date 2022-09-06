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За минувшую неделю от Covid-19 в Украине умерли 44 человека

6 сентября 2022, 11:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства здравоохранения Украины возобновляют публикацию основных показателей по коронавирусной инфекции. Сегодня — данные за минувшую неделю (с 29 августа по 4 сентября).

Итак, за минувшие семь дней в Украине зафиксировано:

  • 16 155 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них детей – 2 024, медработников – 377);
  • 50 055 людей вакцинированы против Covid-19;
  • 3 868 человек госпитализированы;
  • 44 человека умерло;
  • 7 964 человека выздоровело.
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За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 5 072 533 человека;
  • выздоровело — 4 935 472 человека;
  • летальных исходов — 108 885;
  • проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) – 31 663 994.

С начала вакцинальной кампании привито 16 038 746 человек, из них две дозы получили 15 295 160 человек, первую бустерную дозу – 2 009 824 человека, вторую бустерную дозу – 16 795 человек.

Важно! Около 744 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,3 млн – первую бустерную дозу.

Минздрав напоминает о необходимости защитить себя перед традиционным ростом числа случаев заболевания. Ведь вакцинация – это единственный эффективный способ уменьшить риски госпитализации и смерти вследствие коронавирусной болезни.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация Коронавирус Covid-19 МОЗ Украины Смерть статистика
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