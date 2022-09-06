Експерти Міністерства охорони здоров’я України відновлюють публікацію основних показників щодо коронавірусної інфекції. Сьогодні – дані за минулий тиждень (з 29 серпня до 4 вересня).
Отже, за минулі сім днів в Україні зафіксовано:
- 16 155 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 2 024, медпрацівників — 377);
- 50 055 людей вакциновано проти Covid-19;
- 3 868 осіб госпіталізовано;
- 44 людини померло;
- 7 964 людини одужало.
За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 5 072 533 людини;
- одужало – 4 935 472 людини;
- летальних випадків -108 885;
- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 31 663 994.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 038 746 осіб, з них дві дози отримали 15 295 160 осіб, першу бустерну дозу – 2 009 824 особи, другу бустерну дозу – 16 795 осіб.
Важливо! Близько 744 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,3 млн – першу бустерну дозу.
МОЗ нагадує про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням числа випадків захворювання. Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.