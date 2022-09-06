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За минулий тиждень від Covid-19 в Україні померли 44 людини

6 Вересня 2022, 11:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства охорони здоров’я України відновлюють публікацію основних показників щодо коронавірусної інфекції. Сьогодні – дані за минулий тиждень (з 29 серпня до 4 вересня).

Отже, за минулі сім днів в Україні зафіксовано:

  • 16 155 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 2 024, медпрацівників — 377);
  • 50 055 людей вакциновано проти Covid-19;
  • 3 868 осіб госпіталізовано;
  • 44 людини померло;
  • 7 964 людини одужало.
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За весь час пандемії в Україні:

Зараз дивляться
  • захворіло – 5 072 533 людини;
  • одужало – 4 935 472 людини;
  • летальних випадків -108 885;
  • проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 31 663 994.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 038 746 осіб, з них дві дози отримали 15 295 160 осіб, першу бустерну дозу – 2 009 824 особи, другу бустерну дозу – 16 795 осіб.

Важливо! Близько 744 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,3 млн – першу бустерну дозу.

МОЗ нагадує про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням числа випадків захворювання. Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Коронавирус Covid-19 МОЗ України Смерть статистика
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