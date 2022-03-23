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По итогам тендера: Pfizer дала разрешение Украине на изготовление таблеток для лечения Covid-19

23 марта 2022, 11:36
Ольга Чайко Журналистка Факты ICTV Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

Украина начнет разработку и изготовление препарата от Pfizer для лечения коронавирусной инфекции. Соответствующий конкурс выиграла фармацевтическая компания Дарница, которая 18 марта 2022 года подписала соглашение на получение лицензии.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Таким образом украинская фармацевтическая компания может производить и поставлять таблетки от Covid-19 в 95 стран мира с низким и средним уровнем дохода, в частности, в Украину.

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Пероральное лечение, разработанное Pfizer, предназначено в основном для лечения пациентов с Covid-19 легкой и средней степени тяжести, которые имеют высокий риск осложнений.

Применяется для предотвращения ухудшения состояния пациента и перехода заболевания с легкой степени тяжести в среднюю, а также во избежание госпитализации.

— Фармацевтическая компания Дарница не прекращала свою работу с первого дня войны. Производственные линии работают даже в комендантские часы в условиях светомаскировки, — отметил в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV руководитель компании Дмитрий Шимкив.

По его словам, работа в этом направлении велась здесь уже достаточно давно. Прежде всего, нужно было показать потенциальному партнеру возможности качественного производства на предприятии. Что и было убедительно доказано.

Вместе с Минздравом фармкомпания Дарница позиционировала себя гарантом безопасности в регионах, куда будут поставляться препараты для лечения коронавирусной инфекции, изготовленные в Украине. При этом страна, которая сегодня мужественно противостоит агрессии российских оккупантов, успешно продемонстрировала миру свой фармацевтический потенциал, подчеркнул Дмитрий Шимкив.

В настоящее время обсуждаются аспекты непосредственной передачи технологий. На этой неделе началась техническая работа команд по подготовке и запуску производственной линии.

Источник
Минздрав
Теги
Дарница , Коронавирус Covid-19 , Ліки , Украина
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