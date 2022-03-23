Україна розпочне розробку та виготовлення препарату від Pfizer для лікування коронавірусної інфекції. Відповідний конкурс виграла фармацевтична компанія Дарниця, яка 18 березня 2022 року підписала угоду на отримання ліцензії.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України на своїй сторінці в Facebook.

Таким чином українська фармацевтична компанія може виробляти і поставляти таблетки від Covid-19 у 95 країн світу з низьким та середнім рівнем доходу, зокрема, в Україну.

Пероральне лікування, розроблене Pfizer, призначене в основному для лікування пацієнтів з Covid-19 легкого та середнього ступеня тяжкості, які мають високий ризик ускладнень.

Застосовується для запобігання погіршенню стану пацієнта і переходу захворювання з легкого ступеня тяжкості в середній, а також для уникнення госпіталізації.

– Фармацевтична компанія Дарниця не припиняла свою роботу з першого дня війни. Виробничі лінії працюють навіть у комендантські години в умовах світломаскування, – зазначив в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV керівник компанії Дмитро Шимків.

За його словами, робота в цьому напрямку велася тут вже досить давно. Перш за все, потрібно було показати потенційному партнеру можливості якісного виробництва на підприємстві. Що і було переконливо доведено.

Разом з МОЗ фармкомпанія Дарниця позиціонувала себе гарантом безпеки в регіонах, куди будуть поставлятися препарати для лікування коронавірусної інфекції, виготовлені в Україні. При цьому країна, яка сьогодні мужньо протистоїть агресії російських окупантів, успішно продемонструвала світу свій фармацевтичний потенціал, підкреслив Дмитро Шимків.

Наразі обговорюються аспекти безпосередньої передачі технологій. Цього тижня почалася технічна робота команд з підготовки та запуску виробничої лінії.