Каждая прививка от коронавируса вносится медицинскими работниками в электронную систему здравоохранения, как предусматривают нормативно-правовые акты Минздрава. Но есть учреждения здравоохранения, работники которых по своему понимают написанное или не читают алгоритмы министерства и не слышат предупреждений. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Эти учреждения, утверждает министр, сознательно нарушают лицензионные условия медицинской деятельности, поэтому будут наказаны.

— Вчера одно заведение в Закарпатской области, которое придумало себе процесс анонимной вакцинации, было исключено из перечня заведений здравоохранения, которые проводят прививки против Covid-19, — отметил Ляшко.

Следовательно, это заведение с сегодняшнего дня не будет получать вакцину, закупленную за государственный счет или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX, отметил министр.

Кроме этого, лицензионная комиссия министерства тщательно проинспектирует медучреждение относительно соблюдения лицензионных условий.

Фальшивые сертификаты о вакцинации против коронавируса в ближайшее время будут удаляться из электронных реестров и приложения Дія. Владельцы поддельных документов могут потом вакцинироваться по-настоящему.