Кожне щеплення від коронавірусу вноситься медичними працівниками до електронної системи охорони здоров’я, як передбачають нормативно-правові акти МОЗ. Та є заклади охорони здоров’я, працівники яких по-своєму розуміють написане або ж не читають алгоритми міністерства і не чують попереджень. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Ці заклади, стверджує міністр, свідомо порушують ліцензійні умови медичної діяльності, тому будуть покарані.

– Вчора один заклад у Закарпатській області, який придумав собі процес анонімної вакцинації, був виключений з переліку закладів охорони здоров’я, які проводять щеплення проти Covid-19, – зазначив Ляшко.

Отже, цей заклад із сьогоднішнього дня не буде отримувати вакцину, закуплену державним коштом або доставлену в рамках глобальної ініціативи COVAX, зазначив міністр.

Окрім цього, ліцензійна комісія міністерства ретельно проінспектує медзаклад щодо дотримання ліцензійних умов.

Фальшиві сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу найближчим часом видалятимуть з електронних реєстрів та застосунку Дія. Власники підроблених документів можуть потім вакцинуватися по-справжньому.