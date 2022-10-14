Врач вынула 23 контактных линзы из глаза пациентки, которая забывала их вынимать почти месяц. Очевидно, женщина каждое утро надевала новые линзы, не вынимая предыдущий набор.

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Согласно сообщению офтальмолога Екатерины Куртеевой, пациентка ставила новый набор линз 23 дня подряд, ни разу не вынимая линзы предыдущего дня.

Опубликовав видео на странице California Eye Associates в Instagram, врач написала, что это редкий случай, когда кто-то забыл снять контактные линзы ночью и продолжал надевать новые каждое утро. 23 дня подряд!!!

— Я тщательно отделила все контактные линзы и насчитала 23. Мне пришлось использовать очень тонкий хирургический инструмент, ювелирные щипцы, чтобы разделить контактные линзы.

Они фактически склеились после того, как месяц сидели под веком. Врач Куртеева добавила, что такого никогда не видела почти за 20 лет практики. Пациентка тоже не могла в это поверить и спросила, уверена ли я в том количестве, которое насчитала.

Врач добавила, что пациентку отправили с глазными каплями, и она чувствует себя уже лучше.

Фото: California Eye Associates