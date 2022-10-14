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Забула зняти: лікарка вийняла 23 контактні лінзи з ока пацієнтки

14 Жовтня 2022, 19:45
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Забула зняти: лікарка вийняла 23 контактні лінзи з ока пацієнтки

Лікар вийняв 23 контактні лінзи з ока пацієнтки, яка забувала їх виймати майже місяць. Очевидно, жінка щоранку одягала нові лінзи, не виймаючи попереднього набору.

Згідно з дописом офтальмологині Катерини Куртєєвої, пацієнтка ставила новий набір лінз 23 дні поспіль, жодного разу не виймаючи лінзи попереднього дня.

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Опублікувавши відео на сторінці California Eye Associates в Instagram, лікарка написала, що це рідкісний випадок, коли хтось забув зняти контактні лінзи вночі і продовжував надягати нові щоранку. 23 дні поспіль!!!

– Я ретельно відокремила усі контактні лінзи й нарахувала їх 23. Мені довелося використати дуже тонкий хірургічний інструмент, ювелірні щипці, щоб розділити контактні лінзи.

Вони фактично склеїлися після того, як місяць сиділи під повікою. Лікарка Куртєєва додала, такого ніколи не бачила майже  за 20 років практики. Пацієнтка теж не могла у це повірити і запитала, чи впевнена я в кількості, що нарахувала.

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Лікарка додала, що пацієнтку відправили з очними краплями, і вона почувається вже краще.

Фото: California Eye Associates

Джерело
Sky News
Теги
лікування
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