В Украине ситуация госпитализацией больных коронавирусом становится все более критической. Уже в двух областях койки с кислородом в больницах заполнены на 80%.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 26 октября.

— Ситуация с количеством госпитализированных набирает угрожающие обороты. В некоторых областях показатель заполненности коек, которые позволяют проводить кислородную терапию, достигает уже 80% — это Донецкая и Запорожская области, — отметил Ляшко.

По словам министра, в целом в стране показатель загруженности коек с кислородом, предназначенных для пациентов с коронавирусом, составляет 66%.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 26 октября уровень Covid-госпитализаций в Украине три дня подряд превышен уровень Covid-госпитализаций — 86,0, 88,1 и 88,3. Норма — меньше 60 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень госпитализаций в Житомирской (122,6), Донецкой (115,5) и Днепропетровской (111,5) областях.

Загруженность коек кислородом высокая в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Данные информационно-аналитической системы MedData свидетельствуют о том, что с 18 по 24 октября 2021 года в стране с коронавирусной болезнью были госпитализированы 33 551 человек, из которых 31 493 (94%), не получили ни одной дозы Covid-вакцины.

По состоянию на 26 октября в Украине зафиксировали 19 120 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 9 738 пациентам, а умерли — 734 человека.

Наибольшее количество больных зафиксировали в Днепропетровской (1 760), Одесской (1 605) и Запорожской (1 335) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.