В Україні ситуація госпіталізацією хворих на коронавірус стає все більш критичною. Вже у двох областях ліжка з киснем в лікарнях заповнені на 80%.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 26 жовтня.