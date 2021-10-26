В Україні ситуація госпіталізацією хворих на коронавірус стає все більш критичною. Вже у двох областях ліжка з киснем в лікарнях заповнені на 80%.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 26 жовтня.
– Ситуація із кількістю госпіталізованих набирає загрозливих обертів. У деяких областях показник заповненості ліжок, які дозволяють проводити кисневу терапію, досягає вже 80% – це Донецька та Запорізька області, – зазначив Ляшко.
За словами міністра, загалом в країні показник завантаженості ліжок з киснем, призначених для пацієнтів з коронавірусом, складає 66%.
Згідно з даними МОЗ, станом на 26 жовтня рівень Covid-госпіталізацій в Україні три дні поспіль перевищений рівень Covid-госпіталізацій – 86,0, 88,1 та 88,3. Норма – менш як 60 на 100 тис. населення.
Найвищий рівень госпіталізацій у Житомирській (122,6), Донецькій (115,5) та Дніпропетровській (111,5) областях.
Завантаженість ліжок киснем висока у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях.
Дані інформаційно-аналітичної системи MedData свідчать про те, що з 18 по 24 жовтня 2021 року у країні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 33 551 людина, з яких 31 493 (94%), не отримали жодної дози Covid-вакцини.
Станом на 26 жовтня в Україні зафіксували 19 120 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 9 738 пацієнтам, а померли – 734 людини.