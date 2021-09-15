Стало известно, сколько денег правительство планирует потратить на закупки вакцин против Covid-19 в следующем году. Речь идет о сумме в 2,6 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Защита населения от Covid-19 и в дальнейшем будет бесплатной для каждого украинца. Что же касается покрытия других расходов на вакцины, то их планируем осуществить за счет средств международных финансовых организаций, — отметил глава Минздрава.

По его словам, 3,1 млрд грн будет выделено для централизованной закупки оборудования для улучшения материально-технической базы больниц, бактериологических, генетических и физико-химических лабораторий.

Еще почти 790 млн грн пойдут на проведение трансплантаций в Украине, 300 млн грн — на развитие биокластера, что в три раза больше, чем в этом году, с потенциальным расширением еще на 735 млн грн.

Министр также сообщил, что в проекте бюджета предусмотрено на 33,8 млрд грн больше, чем в прошлом году на установление минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн и 13,5 тыс. грн — для средних медицинских работников.

Напомним, что сегодня, 15 сентября, Кабмин утвердил проект государственного бюджета Украины на 2022 год.

В целом на медицинскую отрасль в проекте предлагается выделить 197,2 млрд грн, что на 35,8 млрд больше, чем на 2021 год.