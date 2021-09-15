После перехода Ивано-Франковской области в желтую зону карантина дистанционного обучения в школах региона не будет. Все учебные заведения с низким уровнем вакцинации закроются на карантин.

Об этом 15 сентября 2021 года сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

— С введением желтой зоны на территории области дистанционного обучения в школах не будет. Все образовательные учреждения, где вакцинировано менее 80% работников, закроются на карантин, — сообщила Светлана Онищук.

По ее словам, из-за ухудшения общей эпидситуации в регионе вводятся жесткие карантинные меры.

Первоначально это касается работы учебных заведений.

В Ивано-Франковской области фиксируется превышение показателя госпитализаций пациентов с коронавирусом. По последним данным Минздрава, он — 60,6% (норма — менее 50%).

Несмотря на это, пока регион находится в зеленой зоне карантина. Кроме этого региона, тревожная ситуация еще в шести областях.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время Украина может перейти в желтый уровень эпидопасности. Это может произойти уже в сентябре.

Источник: Светлана Онищук