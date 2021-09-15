Після переходу Івано-Франківської області до жовтої зони карантину дистанційного навчання у школах регіону не буде. Усі навчальні заклади з низьким рівнем вакцинації зачиняться на карантин.

Про це 15 вересня 2021 року повідомила очільник Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

– Із запровадженням жовтої зони на території області дистанційного навчання у школах не буде. Усі освітні установи, де вакциновано менше 80% працівників, зачиняться на карантин, – повідомила Світлана Онищук.

За її словами, через погіршення загальної епідситуації у регіоні запроваджуються жорсткі карантинні заходи.

Першочергово це стосується роботи навчальних закладів.

В Івано-Франківській області фіксується перевищення показника госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. За останніми даними МОЗ, він – 60,6% (норма – менше 50%).

Попри це, поки що регіон перебуває у зеленій зоні карантину. Окрім цього регіону, тривожна ситуація ще у шести областях.

За прогнозами експертів, найближчим часом Україна може перейти до жовтого рівня епіднебезпеки. Це може відбутися вже у вересні.

Джерело: Світлана Онищук