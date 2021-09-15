Наразі стало відомо, скільки грошей уряд планує витратити на закуплю вакцин проти Covid-19 в наступному році. Йдеться про суму в 2,6 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров`я Віктор Ляшко.

– Захист населення від Covid-19 і надалі буде безоплатним для кожного українця. Що ж стосується покриття інших витрат на вакцини, то їх плануємо здійснити за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, – зазначив очільник МОЗ.

За його словами, 3,1 млрд грн буде виділено для централізованої закупівлі обладнання для покращення матеріально-технічної бази лікарень, бактеріологічних, генетичних та фізико-хімічних лабораторій.

Ще майже 790 млн грн підуть на проведення трансплантацій в Україні, 300 млн грн – на розвиток біокластеру, що в три рази більше, ніж цього року, з потенційним розширенням ще на 735 млн грн.

Міністр МОЗ також повідомив, що в проекті бюджету передбачено на 33,8 млрд грн більше, ніж минулого року на встановлення мінімальної заробітної плати для лікарів на рівні 20 тис грн та 13,5 тис. грн – для середніх медичних працівників.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 вересня, Кабмін затвердив проект державного бюджету України на 2022 рік.

Загалом на медичну галузь в проекті пропонується виділити 197,2 млрд грн, що на 35,8 млрд більше, ніж на 2021 рік.