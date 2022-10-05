34-летний житель Зимбабе Уиндерс Сианене ехал на рыбалку недалеко от Млибизи. На него набросился слон, поэтому он прыгнул в ближайшую реку, чтобы спастись. Но его положение только ухудшилось, когда на него напал крокодил в воде. После эпической борьбы ему удалось бежать, но он потерял и руку, и ногу.

Man jumps in river to escape elephant… and is attacked by crocodile https://t.co/gNs9FIH5NN — Daily Mail Online (@MailOnline) October 4, 2022

Рассказывая эту историю, Сианене сказал, что, прыгнув в реку, он вдруг почувствовал боль в ноге и понял, что на него напал крокодил. Когда мужчина пытался вырваться из его челюстей, тот укусил его и за руку.

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Мужчина не сдавался и сунул руку в рот крокодила к его языку, чтобы он задохнулся. Затем он стал звать на помощь, и местные жители услышали его крики. Люди разжали челюсти крокодила и заставили его уплыть.

Брат пострадавшего Фаникисо Мкомбве расссказал, что в больнице тому ампутировали руку и ногу.

— Я знал, что должен жить любой ценой, поэтому позаботился о том, чтобы сохранить свою хватку. У крокодилов маленький язык, поэтому они не хотят, чтобы что-то касалось его, так как это причиняет им боль, — рассказал Сианене.

Представитель Управления парков и дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво заявил:

— Мы призываем людей держаться подальше от водоемов и быть осторожными. Людям следует воздержаться от рыбной ловли в этих водоемах, так как они могут кишеть крокодилами.

Зимбабвийский поэт-прославитель Оберт Дубе, узнав о тяжелом испытании Уиндерса, подарил недавно пострадавшему инвалидное кресло.