34-летний житель Зимбабе Уиндерс Сианене ехал на рыбалку недалеко от Млибизи. На него набросился слон, поэтому он прыгнул в ближайшую реку, чтобы спастись. Но его положение только ухудшилось, когда на него напал крокодил в воде. После эпической борьбы ему удалось бежать, но он потерял и руку, и ногу.

