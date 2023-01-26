В Италии разгораются споры по поводу условий в родильных отделениях больниц после того, как новорожденный умер от удушья под тяжестью своей матери, которая заснула после грудного вскармливания.

Сообщается, что тысячи людей подписали петицию с призывом улучшить послеродовой уход в родильных домах

— Ведется расследование трагедии, которая произошла в больнице Сандро Пертини в Риме 8 января. Результаты вскрытия ожидаются в течение 60 дней, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят Отмечается, что ребенок родился тремя днями ранее после того, как его 30-летняя мать пережила 17 часов родов. Сообщается, что, согласно больничным правилам, персонал должен был обеспечить возвращение ребенка в кроватку после грудного вскармливания. Прокуратура рассмотрит, были ли нарушены правила, а также обвинения в халатности. По сообщениям, понимая, что ребенок может задохнуться, женщина, лежавшая на соседней кровати, позвала на помощь, но ребенок умер до прибытия сотрудника. Вице-президент итальянской федерации врачей Джованни Леони заявил, что нехватка кадров наблюдается во всех больничных отделениях, особенно с учетом того, что пандемия спровоцировала массовый отток из профессии.

Источник The Guardian

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