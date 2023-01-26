В Італії розпалюються суперечки з приводу умов в пологових відділеннях лікарень після того, як новонароджений помер від задухи під вагою своєї матері, яка заснула після грудного вигодовування.

Повідомляється, що тисячі людей підписали петицію із закликом поліпшити післяпологовий догляд в пологових будинках.

– Ведеться розслідування трагедії, яка сталася в лікарні Сандро Пертіні в Римі 8 січня. Результати розтину очікуються протягом 60 днів, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дитина народилася трьома днями раніше після того, як її 30-річна мати пережила 17 годин пологів.

Зараз дивляться Повідомляється, що, згідно з лікарняними правилами, персонал повинен був забезпечити повернення дитини в ліжечко після грудного вигодовування. Прокуратура розгляне, чи були порушені правила, а також звинувачення в недбалості. Як повідомляється, розуміючи, що дитина може задихнутися, жінка, яка лежала на сусідньому ліжку, покликала на допомогу, але дитина померла до прибуття працівника. Віце-президент Італійської федерації лікарів Джованні Леоні заявив, що нестача кадрів спостерігається у всіх лікарняних відділеннях, особливо з урахуванням того, що пандемія спровокувала масовий відтік з професії.

Джерело The Guardian

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