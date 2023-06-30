В международном аэропорту Дон Муанг в Бангкоке в результате несчастного случая на движущейся дорожке в одном из терминалов 57-летней женщине пришлось ампутировать левую ногу выше колена прямо на месте происшествия.

Как стало известно, тайская пассажирка должна была сесть на утренний рейс из бангкокского аэропорта в провинцию Накхонситхаммарат, когда ее нога застряла в движущейся ленте.

На изображениях, размещенных в интернете, видно, что нижняя часть ноги женщины застряла под ремнем в конце прохода. У чемодана, лежавшего рядом с ней, отсутствовали два колеса, а желтые гребенчатые пластины были сломаны там, где они обычно покрывают край ремня.

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Медицинской бригаде в конце концов пришлось удалить левую ногу выше колена.

— От имени международного аэропорта Дон Муанг я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования в связи с происшествием, — заявил на пресс-конференции директор аэропорта Карун Танакулджирапат.

Он сказал, что аэропорт будет нести полную ответственность за медицинские расходы женщины и будет открыт для переговоров о других компенсациях.

Карун сказал, что пешеходные дорожки в аэропорту проверяют ежедневно. В настоящее время проход закрыт, группа инженеров осматривает его, чтобы определить причину инцидента.