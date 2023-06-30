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Застрягла в рухомій доріжці: в аеропорту Бангкока жінці ампутували ногу вище коліна

30 Червня 2023, 13:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
аеропорт, літаки
Джерело: Pixabay

У міжнародному аеропорту Дон Муанг у Бангкоку внаслідок нещасного випадку на рухомій доріжці в одному з терміналів 57-річній жінці довелося ампутувати ліву ногу вище коліна просто на місці події.

Як стало відомо, тайська пасажирка мала сісти на ранковий рейс із бангкокського аеропорту в провінцію Накхонсітхаммарат, коли її нога застрягла в рухомій стрічці.

На зображеннях, розміщених в інтернеті, видно, що нижня частина ноги жінки застрягла під ременем у кінці проходу. У валізи, що лежала поруч із нею, були відсутні два колеса, а жовті гребінчасті пластини були зламані там, де вони зазвичай вкривають край ременя.

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Медичній бригаді врешті-решт довелося видалити ліву ногу вище коліна.

– Від імені міжнародного аеропорту Дон Муанг я хотів би висловити свої найглибші співчуття у зв’язку з подією, – заявив на пресконференції директор аеропорту Карун Танакулджирапат.

Він сказав, що аеропорт нестиме повну відповідальність за медичні витрати жінки і буде відкритий для переговорів про інші компенсації.

Карун сказав, що пішохідні доріжки в аеропорту перевіряють щодня. Наразі прохід закрито, група інженерів оглядає його, щоб визначити причину інциденту.

Джерело
The Guardian
Теги
Бангкок Літаки Медики
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