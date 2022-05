В Великобритании произошел уникальный случай: пара, у которой долго не было детей, теперь имеет двоих, выношенных в разных утробах.

Марго и Иен Шелдон, 43 и 50 лет, всегда мечтали иметь ребенка, но после нескольких выкидышей и мертворожденных думали, что этого никогда не произойдет.

Однако сводная сестра Марго Мина, уже имеющая двоих здоровых детей, предложила стать суррогатной матерью. Женщина согласилась.

С помощью искусственного оплодотворения Мина сразу забеременела и начала вынашивать ребенка для сестры. За эту процедуру пара заплатила £31 тыс.

Марго и Иен были настолько счастливы, что отправились в Мексику, чтобы отпраздновать это. Однако там женщина забеременела.

????????‘Twins with a twist’: bio mom & surrogate pregnant at same time

— Margo, 42, calls Austin & Sofia her “double rainbow babies,” (babies born after a miscarriage or stillbirth) https://t.co/9ivxU9T9BN#pregnancynews #pregnancyover40 #pregnantover40 #momover40 #latermotherhood

— Pregnancy over 44y (@Pregnancyover44) June 25, 2020