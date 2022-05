У Великій Британії стався унікальний випадок: пара, яка довго не могла мати дітей, тепер має двох, виношених в різних утробах.

Марго та Ієн Шелдон, 43 і 50 років, завжди мріяли мати дитину, але після кількох викиднів та мертвонароджених думали, що цього ніколи не станеться.

Проте зведена сестра Марго Міна, яка вже мала двох здорових дітей, запропонувала стати сурогатною матір’ю. Жінка погодилася.

За допомогою штучного запліднення Міна одразу завагітніла та почала виношувати дитину для сестри. За цю процедуру пара заплатила £31 тис.

Марго та Ієн були настільки щасливі, що поїхали до Мексики, щоб відсвяткувати це. Проте там жінка завагітніла.

