Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Фото Новини

Завагітніла одночасно із сурогатною матір’ю – у Британії стався унікальний випадок

11 Травня 2022, 17:58
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вагітність
Джерело: Depositphotos

У Великій Британії стався унікальний випадок: пара, яка довго не могла мати дітей, тепер має двох, виношених в різних утробах.

Марго та Ієн Шелдон, 43 і 50 років, завжди мріяли мати дитину, але після кількох викиднів та мертвонароджених думали, що цього ніколи не станеться.

Проте зведена сестра Марго Міна, яка вже мала двох здорових дітей, запропонувала стати сурогатною матір’ю. Жінка погодилася.

За допомогою штучного запліднення Міна одразу завагітніла та почала виношувати дитину для сестри. За цю процедуру пара заплатила £31 тис.

Марго та Ієн були настільки щасливі, що поїхали до Мексики, щоб відсвяткувати це. Проте там жінка завагітніла.

Міна народила Софію Грейс Шелдон 16 червня 2020 року, а Марго – Остіна Олів’є Шелдона через чотири дні за допомогою кесаревого розтину.

Читайте також:
роженицаПо дорозі до пологового будинку: сьому дитину 26-річна мешканка Закарпаття народила в машині швидкої допомоги

Наразі щаслива пара виховує двох дітей. Вони вдячні Міні за те, що вона погодилася виносити одного з малюків.

Джерело: Mirror

Теги
вагітність, Велика Британія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь