Ни реанимационные мероприятия, ни введение медикаментов, ни помощь медиков экстренки, которые приехали на вызов в сельскую амбулаторию, не дали результатов. 36-летний житель села Бене на Береговщине умер.

Обвинять врачей не в чем. Все, что нужно было для спасения, сделали быстро и профессионально.

К сожалению, при анафилактическом шоке счет идет на секунды.

После обеда мужчина помогал знакомой собирать в саду абрикосы. Несколько ос, которые роились вокруг сладких фруктов, ужалили его в шею и голову.

Через несколько секунд — анафилактический шок и отек.

Пострадавшего поскорее завезли в семейную амбулаторию, которая находилась рядом. Однако он уже не мог дышать. И сердце остановилось.

Врач мгновенно начал реанимационные мероприятия, ввел медикаменты, вызвал экстренную медицинскую помощь. Через несколько минут бригада №600 была на месте и продолжила реанимировать мужчину.

К сожалению, спасти жизнь 36-летнего закарпатца не удалось.

Врач ЭМП Анна Басараб подтвердила, в таких случаях счет идет не на минуты, а на секунды…

Врач отмечает, если при укусе насекомого — осы, пчелы, шмеля — возникает проблемы с дыханием, отек губ, лица, век или горла, головокружение, обморок, слабый или учащенный пульс, сыпь, тошнота, рвота или диарея, немедленно вызывайте скорую и начинайте реанимационные мероприятия!

Для здорового человека укус насекомого безопасен, но у аллергиков и астматиков яд насекомых может вызвать тяжелые последствия.

Наиболее опасны укусы в голову, шею, грудную клетку, живот. Это может привести к отеку дыхательных путей и смерти от удушья.

Первая домедицинская помощь при укусах насекомых:

удалите жало, если оно осталось в коже;

промойте место укуса водой с мылом;

положите холодный компресс на место укуса;

примите антигистаминный препарат;

пейте много воды или сладкого чая.

Если у вас хотя бы раз была анафилаксия (сильная аллергическая реакция) в ответ на укусы, скажите об этом врачу и приобретите готовый раствор адреналина (эпинефрина) для инъекций в шприц-ручке. Препарат продается уже готовым к применению и остается только уколоть его в мышцу ноги.

Адреналин имеет действие, противоположное действию гистамина, — он расширяет бронхи и сужает сосуды, поэтому восстанавливает дыхание и давление.

К сожалению, других вариантов лечения анафилаксии у чувствительных людей нет.

Источник: 103 Закарпаття

Фото: Сгенерировано ИИ