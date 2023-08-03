На Закарпатті чоловік помер від укусу оси – миттєво виник анафілактичний шок.

Ні реанімаційні заходи, ні введення медикаментів, ні допомога медиків екстренки, які приїхали на виклик в сільську амбулаторію, не дали результатів. 36-річний житель села Бене на Берегівщині помер.

Звинувачувати лікарів нема в чому. Все необхідне для порятунку зробили швидко і професійно.

На жаль, при анафілактичному шоку рахунок іде на секунди.

По обіді чоловік допомагав знайомій збирати в саду абрикоси. Декілька ос, що роїлися навколо солодких фруктів, ужалили його у шию та голову.

За кілька секунд – анафілактичний шок і набряк.

Постраждалого якнайшвидше завезли до сімейної амбулаторії неподалік. Проте він уже не міг дихати. І серце зупинилося.

Лікар миттєво розпочав реанімаційні заходи, ввів медикаменти, викликав екстрену медичну допомогу. За кілька хвилин бригада №600 була на місці і продовжила реанімувати чоловіка.

На жаль, врятувати життя 36-річного закарпатця не вдалося.

Лікарка ЕМД Ганна Басараб підтвердила, у таких випадках рахунок йде не на хвилини, а на секунди…

Лікарка наголошує, якщо при укусі комахи – оси, бджоли, джмеля – виникає проблема з диханням, набряк губ, обличчя, повік або горла, запаморочення, непритомність, слабкий чи прискорений пульс, висип, нудота, блювання або діарея, негайно викликайте швидку і розпочинайте реанімаційні заходи!

Для здорової людини укус комахи безпечний, але у алергіків та астматиків отрута комах може викликати важкі наслідки.

Найбільш небезпечні укуси у голову, шию, грудну клітку, живіт. Це може призвести до набряку дихальних шляхів і смерті від задухи.

Перша домедична допомога при укусах комах:

видаліть жало, якщо воно залишилося в шкірі;

промийте місце укусу водою з милом;

покладіть холодний компрес на місце укусу;

прийміть антигістамінний препарат;

пийте багато води або солодкого чаю.

Якщо у вас хоча б раз була анафілаксія (сильна алергічна реакція) у відповідь на укуси, скажіть про це лікарю і придбайте готовий розчин адреналіну (епінефрину) для ін’єкцій у шприц-ручці.

Препарат продається вже готовим до застосування і залишається тільки вколоти його у м’яз ноги.

Адреналін має дію, яка протилежна дії гістаміну, — він розширює бронхи і звужує судини, тож відновлює дихання і тиск.

На жаль, інших варіантів лікування анафілаксії в чутливих людей немає.

Джерело: 103 Закарпаття

Фото: Згенеровано ШІ