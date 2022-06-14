Сегодня Всемирный день донора крови. В этот день чествуют всех, кто хоть раз спас чью-то жизнь, поделившись своей кровью.

Культура регулярного добровольного и безвозмездного донорства развита во многих странах мира, и Украина не является исключением. Особенно в этот тяжелый для страны период, когда сотни гражданских и военных, получивших тяжелые ранения, нуждаются в препаратах крови, чтобы выжить и вернуть здоровье.

Донорская кровь спасает пациентов онкологических клиник и роддомов, хирургических и ожоговых отделений, военных госпиталей.

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В последние несколько лет в Украине централизовали структуру системы крови, был принят закон О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови, обновлены и приведены в соответствие с требованиями директив ЕС критерии для постоянного и временного отстранения от донорства.

В настоящее время создается единое информационное пространство для всех участников крови. Оно должно обеспечить эффективное взаимодействие между донорами, реципиентами, медицинскими учреждениями и органами власти.

Сегодня мы благодарим всех, кто постоянно жертвует кровь на нужды незнакомых людей, и тех, кто сдавал кровь только раз, чтобы помочь родным или друзьям.

Вклад доноров крови в систему здравоохранения — неоценима. Потому что измеряется он не миллилитрами, а человеческими жизнями, которые они помогли спасти.