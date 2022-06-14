Сьогодні Всесвітній День донора крові. У цей день вшановують всіх, хто хоча б раз врятував чиєсь життя, поділившись своєю кров’ю.

Культура регулярного добровільного і безоплатного донорства розвинена у багатьох країн світу, і Україна – не є виключенням. Особливо, у цей важкий для країни період, коли сотні цивільних і військових, що отримали важкі поранення, потребують препаратів крові, щоб вижити і повернути здоров’я.

Донорська кров рятує пацієнтів онкологічних клінік та пологових будників, хірургічних та опікових відділень, військових госпіталів.

Зараз дивляться

У продовж останніх кількох років в Україні централізували структуру системи крові, був прийнятий закон Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, оновлені й приведені у відповідність до вимог директив ЄС критерії для постійного та тимчасового відсторонення від донорства.

Наразі створюється єдиний інформаційний простір для всіх учасників системи крові. Він має забезпечити ефективну взаємодію між донорами, реципієнтами, медичними установами та органами влади.

Сьогодні ми дякуємо всім, хто постійно жертвує кров на потреби незнайомих людей, і тим, хто здавав кров лише раз, щоб допомогти рідним або друзям.

Внесок донорів крові у систему охорони здоров’я — неоціненний. Бо вимірюється він не мілілітрами — а людськими життями, які вони допомогли врятувати.