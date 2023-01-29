В селе Княжичи Киевской области три человека погибли в результате отравления угарным газом из-за установки генератора в гаражном помещении с плохой вентиляцией.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, в частном доме без признаков жизни обнаружили 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летнюю женщину.

Сейчас смотрят Читайте также: Как не стать жертвой угарного газа от генератора: симптомы отравления и первая помощь — По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию, — написал начальник полиции. Он отметил, что в настоящее время работники Броварского управления полиции Киевской области устанавливают все обстоятельства инцидента и призвал украинцев четко соблюдать инструкции по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания. Источник: Андрей Небытов

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