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Жертвы генератора: на Киевщине три человека скончались от отравления угарным газом

29 января 2023, 13:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
генератор

В селе Княжичи Киевской области три человека погибли в результате отравления угарным газом из-за установки генератора в гаражном помещении с плохой вентиляцией.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, в частном доме без признаков жизни обнаружили 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летнюю женщину.

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— По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию, — написал начальник полиции.

Он отметил, что в настоящее время работники Броварского управления полиции Киевской области устанавливают все обстоятельства инцидента и призвал украинцев четко соблюдать инструкции по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания.

Источник: Андрей Небытов

Теги
відключення світла Киевская область Отравление чадний газ
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